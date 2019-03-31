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اليوم.. تخفيضات بالسلاسل التجارية بالجيزة احتفالاً بعيدها القومى

الأحد، 31 مارس 2019 01:30 ص
اليوم.. تخفيضات بالسلاسل التجارية بالجيزة احتفالاً بعيدها القومى محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تطلق مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، اليوم الأحد مبادرة تخفيضات على مستوى المحافظة فى السلاسل التجارية على كل السلع المعروضة، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى المئوى. 

من جانبه أكد هشام كامل وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن المديرية تمكنت من تنظيم مبادرة لتخفيض السلع والمنتجات المعروضة بالسلاسل التجارية، بالتنسيق مع ملاكها وذلك بالتزامن مع احتفالات العيد القومى المئوى لمحافظة الجيزة والذى يوافق 31 مارس من كل عام. 


وأضاف مدير مديرية تموين الجيزة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تعمل على تمييز يوم الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة، نظرا لأنه العيد رقم 100 الذى تحتفل به الجيزة، وذلك من خلال نشر الأعلام بالشوارع وفتح معارض جديدة للسلع.


يذكر أن العيد القومى لمحافظة الجيزة يوافق ذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919، وتحتفل المحافظة بهذه الذكرى فى 31 مارس من كل عام.

 

 


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