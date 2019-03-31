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النيابة تطلب سرعة التوصل لضحايا الطبيب المزيف بالغربية لسماع أقوالهم

الأحد، 31 مارس 2019 07:14 م
النيابة تطلب سرعة التوصل لضحايا الطبيب المزيف بالغربية لسماع أقوالهم حبس -ارشيفيه
الغربية – مصطفى عادل
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توصلت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، برئاسة المقدم وليد فايد رئيس مباحث الأموال العامة، إلى عدد من ضحايا المتهم مصطفى الرفاعي توفيق الطبيب المزيف، الذين أجرى لهم عمليات جراحية .
 
 
توصل رئيس مباحث الأموال العامة إلى 6 ضحايا من قرى بطينة ومحلة أبو على ونمرة البصل والعامرية وعزبة توما، قام المتهم بإجراء عمليات جراحية لهم.
 
 
كان مصطفى مدحت مدير نيابة مركز المحلة، بإشراف خالد عابدين رئيس النيابة قد طلب سرعة التوصل للحالات التي تم إجراء عمليات لها، وسؤالهم عما إذا كان الطبيب المزيف قد اجرى لها عمليات جراحية من عدمه.
 
 
كما تقوم مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بتحديد أسماء المرضى الوارد ذكرهم فى كشف الأسماء التى أجريت لها عمليات، والتى نشرها "اليوم السابع" والموجود نسخة منها برفقة الدكتور ناجى مصطفى المدير الفنى لمستشفى أبو العزم التخصصى.

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