النادى الثقافى المصرى فى نيويورك ينظم فعاليات حاشدة لاستقبال السيسى

كشف النادى الثقافى المصرى الأمريكى فى نيويورك، والهيئة القبطية بأمريكا، استعداداتهما لتنظيم عدد من الفعاليات على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لواشنطن خلال الأيام المقبلة.

ورحّب النادى الثقافى المصرى الأمريكى والهيئة القبطية بأمريكا بزيارة الرئيس السيسي، ونظموا وقفة فى نيويورك للتعبير عن سعادتهم بتلك الزيارة والمقرر لها خلال الأسبوع الثانى من شهر أبريل المقبل، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأوضح النادى الثقافى المصرى، فى بيان له، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار سلسلة اللقاءات التى تجمع بين الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين.

ومن المقرر أن يتوجه النادى الثقافى المصرى الأمريكى بنيويورك والهيئة القبطية بأمريكا إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة للترتيب لاستقبال حافل ولائق بالرئيس السيسى فور وصوله.