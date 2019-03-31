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الموازنة الجديدة تصل البرلمان اليوم مستوفية الشروط الدستورية

الأحد، 31 مارس 2019 05:00 ص
الموازنة الجديدة تصل البرلمان اليوم مستوفية الشروط الدستورية النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
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قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/2020، ستصل مجلس النواب اليوم الأحد، لافتا إلى أن هذا هو الموعد النهائى لإرسال مشروع الموازنة العامة لمجلس النواب وفقا للنص الدستورى الذى ينص على أن يُعرض مشروعا الخطة والموازنة العامة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على أن مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/2020 جاء مستوفيا لكافة الاشتراطات والالتزامات الدستورية بشأن حماية الفئات الأقل دخلا، والنسب المُحددة للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى.

وأشار عمر، إلى أن مُخصصات الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة الجديد حصلت على نصيب الأسد من الموازنة، لافتا إلى أن هذه الموازنة ستعكس الإجراءات التى تم اتخاذها فى سبيل تنقية قاعدة البيانات واستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم.


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