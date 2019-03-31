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الأحد، 31 مارس 2019 08:37 م
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الممثل الكوميدى زيلينسكى يتصدر انتخابات الرئاسة الأوكرانية

الأحد، 31 مارس 2019 08:00 م
الممثل الكوميدى زيلينسكى يتصدر انتخابات الرئاسة الأوكرانية فولوديمير زيلينسكى الممثل الكوميدى
كييف (رويترز)
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أظهر أول استطلاع لآراء الناخبين، بعد الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، تقدم الممثل الكوميدى فولوديمير زيلينسكى فى الجولة الأولى بنسبة 30.4 % يليه الرئيس الحالى بترو بوروشينكو بنسبة 17.8 %.

وقالت اللجنة المركزية للانتخابات خلال إعلان نتائج الاستطلاع إن الاستطلاع يستند على عدد الأصوات حتى الساعة 1800 مساء (1500 بتوقيت جرينتش).

وتجرى جولة إعادة يوم 21 أبريل إذا لم يحصل أى مرشح على أكثر من 50 % من التصويت، وباتت قيادة أوكرانيا على المحك بعدما أصبح ذلك البلد على خط المواجهة بين الغرب وروسيا عقب احتجاجات الشوارع عام 2014 التى أطاحت بسلف بوروشينكو المدعوم من الكرملين وضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ومن بين 39 مرشحا لا يريد أى من المتنافسين العودة إلى فلك روسيا.

 

 


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