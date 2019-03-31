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الملك عبد الله: القدس تجمع ولا تفرق ويجب العمل معا لتبقى عنوان السلام

الأحد، 31 مارس 2019 10:50 ص
الملك عبد الله: القدس تجمع ولا تفرق ويجب العمل معا لتبقى عنوان السلام العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
كتبت ريهام عبد الله
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أكد الملك عبد الله الثانى، العاهل الأردنى، أهمية المبادرة التى أطلقها محمد السادس ملك المغرب والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، للتأكيد على أهمية القدس ومكانتها كرمز للعيش المشترك.

 

وقال الملك عبد الله "أحيي مبادرة "نداء القدس" التى أطلقها أخى جلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرنسيس، للتأكيد على مكانة القدس الشريف كرمز للعيش المشترك والاحترام المتبادل والتراث الإنسانى. القدس تجمع ولا تفرق وعلينا أن نعمل معا لتبقى عنوان السلام".

 

عبد الله بن الحسن
عبد الله بن الحسين

 

وكان البابا فرانسيس والعاهل المغربى، محمد السادس، قد أكدا أهمية وضرورة الحفاظ على القدس باعتبارها تراثا مشتركا للديانات السماوية الثلاث.

 


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ملك المغرب

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