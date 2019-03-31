الملك عبد الله: القدس تجمع ولا تفرق ويجب العمل معا لتبقى عنوان السلام

كتبت ريهام عبد الله

أكد الملك عبد الله الثانى، العاهل الأردنى، أهمية المبادرة التى أطلقها محمد السادس ملك المغرب والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، للتأكيد على أهمية القدس ومكانتها كرمز للعيش المشترك.

وقال الملك عبد الله "أحيي مبادرة "نداء القدس" التى أطلقها أخى جلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرنسيس، للتأكيد على مكانة القدس الشريف كرمز للعيش المشترك والاحترام المتبادل والتراث الإنسانى. القدس تجمع ولا تفرق وعلينا أن نعمل معا لتبقى عنوان السلام".



عبد الله بن الحسين