الملك سلمان يجدد رفض السعودية لاعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

رويترز

أكد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز رفض بلاده "القاطع" لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التى احتلتها من سوريا فى حرب عام 1948.

وقال العاهل السعودى فى كلمته فى افتتاح القمة العربية التى بدأت أعمالها اليوم الأحد فى تونس "نجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأى إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقع إعلانا الأسبوع الماضى يعترف بأن الجولان إسرائيلية، وذلك بعد أقل من 4 أشهر من اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.