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اللجنة العليا لمواقف السيارات بالبحيرة تقرر منح أول سيدة رخصة سرفيس أجرة

الأحد، 31 مارس 2019 08:06 م
اللجنة العليا لمواقف السيارات بالبحيرة تقرر منح أول سيدة رخصة سرفيس أجرة اللجنه العليا لمواقف السيارات بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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قررت اللجنة العليا لمواقف السيارات بالبحيرة برئاسة المهندس عبد الرحمن الشهاوى  سكرتير العام للمحافظة الموافقه على إيقاف أي سيارة ترتكب حادثه نتيجة أخطاء شخصية لمده شهرين وذلك للحد من الحوادث المستمرة.

كما قررت اللجنة منح ، فتحية عبد النبي محمد ، ترخيص سيارة سرفيس أجرة  7 راكب لتكون أول سائقة على مستوى محافظة البحيرة ، كما قررت اللجنة العليا للمواقف الموافقة على ترخيص عدد 22 سرفيس على خط الزاويه حمور وتأجيل باقى الخطوط  وكذلك منح ثلاث من أسر الشهداء ومصابي العمليات ،  لوحات معدنية أجرة سرفيس وكذا منح والدة الشهيد أحمد عاطف محمود تركي ، لوحات معدنية أجرة سرفيس داخل مدينة دمنهور.

 

 
 
 

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