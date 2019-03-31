video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على موظف لإتجاره بالنقد الأجنبى فى البساتين

الأحد، 31 مارس 2019 11:53 ص
القبض على موظف لإتجاره بالنقد الأجنبى فى البساتين تجارة العملة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط تاجر عملة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام "موظف بشركة سياحة 46 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مقر الشركة محل عمله، مسرحاً لمزاولة نشاطة الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزته (40,000 ريال سعودى- 1000 جنيه مصرى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

300 جنيه تدفع شاب لقتل صديقه بطعنة "كتر" فى البدرشين

اخبار الحوادث

اخبار مصر

امن القاهرة

النقد الاجنبى




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة