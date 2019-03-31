القبض على موظف لإتجاره بالنقد الأجنبى فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط تاجر عملة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام "موظف بشركة سياحة 46 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مقر الشركة محل عمله، مسرحاً لمزاولة نشاطة الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزته (40,000 ريال سعودى- 1000 جنيه مصرى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.