العاهل البحرينى يصدر 6 أوامر ملكية جديدة

كتب وكالات

أصدر العاهل البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة، 6 أوامر ملكية جديدة، بمرسوم رقم (26) لسنة 2019، وتشمل تعيين وكيلين مساعدين فى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الأحد 31 مارس/ الجاري، مشيرة إلى أن المادة الأولى تقول إنه يعين فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى كل من آمنة أحمد راشد الرميحى وكيلا مساعدا للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية، ومريم عدنان عبدالله الأنصارى وكيلا مساعدا للمتابعة والتنسيق.

وتقول المادة الثانية إن المرسوم الملكى إنه على وزير المالية والاقتصاد الوطنى تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

وشملت القرارات المرسوم رقم (27) لسنة 2019 بتعيين رئيس تنفيذى ونائب رئيس تنفيذى للهيئة الوطنية للنفط والغاز، وجاء فى المادة الأولى من المرسوم انه يعين السيد ناصر سلطان السويدى رئيسا تنفيذيا للهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة وكيل وزارة.

وتقول المادة الثانية إنه يعين السيد فيحان محمد الفيحانى نائبا للرئيس التنفيذى للاستراتيجيات والعلاقات الدولية فى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة وكيل مساعد، بينما يقضى المرسوم رقم 28 بتعيين مدير عام فى جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وذكرت المادة الأولى أنه يعين الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة مديرا عاما للتسجيل العقارى بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، كما صدر المرسوم رقم (29) لسنة 2019 بتعيين نائب رئيس تنفيذى فى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

كما صدر مرسوما ملكيا رقم (30) لسنة 2019 بتعيين مدير عام فى وزارة شئون الإعلام، والمرسوم رقم (31) لسنة 2019 بإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.