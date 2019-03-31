الشباب والرياضة بأسيوط: وضع اللمسات النهائية لـ 6 ملاعب نجيل صناعى تمهيداً لافتتاحها

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالشباب، وتوفير كافة الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم فى كافة المجالات المختلفة، وممارسة الرياضة بكافة أشكالها، من خلال توفير الأندية الشبابية والملاعب المتطورة، طبقاً للامكانات المتاحة، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة تجاه مراكز الشباب، لإنشاء ملاعب نجيل صناعي وتطوير الملاعب الموجودة وتنظيم الدورات والمسابقات التي تساعد في اكتشاف المواهب وإفراز جيل قادر على حمل إسم مصر في المسابقات الدولية، منوهًا أن المرحلة المقبلة ستشهد الاهتمام الكامل بالقرى المحرومة والأكثر فقرًا من كل النواحي سواء الرياضية أو الشبابية.

وأوضح محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إنه جاري وضع اللمسات النهائية والإنتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيز عدد من الملاعب والمنشآت الشبابية والرياضية من بينها (مركز شباب وملعب النجيل الصناعي بقرية النمايسة ، وملعب النجيل الصناعي بإسكندرية التحرير ، وملعب النجيل الصناعي بمركز شباب الفتح ، وملعب النجيل الصناعي بمركز شباب عرب مطير الجديدة بالفتح ، وملعب النجيل الصناعي بمركز شباب منشأة العقال بالبداري ، وملعب النجيل الصناعي بنادي البداري الرياضي) مشيراً إلى انه من المقرر افتتاح تلك الملاعب خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة 18 أبريل القادم.