السفارة الأمريكية تستضيف فريق "ذا تى سيسترز" فى مصر

كتبت: إنجى مجدى

يقدّم فريق الموسيقى الشعبية الأمريكي "ذا تي سيسترز"The T-Sisters موسيقى "الإندي فولك" في القاهرة وذلك بدعم من السفارة الأمريكية وبرنامج الموسيقى الأمريكية في الخارج American Music Abroad (AMA) ، بحسب بيان من السفارة الأمريكية اليوم.

ويتضمن فريق "ذا تي سيسترز" الأخوات إريكا، راتشيل وكلوى تيتين، ويحيي الفريق حفلين موسيقيين للجمهور، فضلاً عن التعاون مع فنانين مصريين والمشاركة فى ورش عمل تدريبيه.

ويهدف هذا البرنامج، الذي تموله وزارة الخارجية الأمريكية، إلى البناء على التعاون الناجح الممتد على مدار سنوات بين الموسيقيين الأمريكيين والمصريين، بما في ذلك التعاون مؤخراً بين المطربتين تشيلسى جرين ودينا الوديدي في 2017، والتعاون بين فريق دانجر فلو مع طارق الشيخ ومي عبدالعزيز فى 2018.

ومنذ أن زار عازف الترومبيت الأمريكي الشهير لويس أرمسترونج مصر في 1961، تعمل السفارة الأمريكية على التواصل بين الموسيقيين الأمريكيين والمصريين من خلال العديد من البرامج والأنشطة.

يهدف برنامج الموسيقى الأمريكية بالخارج إلى إرسال الموسيقيين الأمريكيين الموهوبين كسفراء ثقافيين في جولات إلى العديد من الدول حول العالم، ويتفاعل الموسيقيون الأمريكيون من خلال هذا البرنامج مع الجمهور العالمي عبر الحفلات الموسيقية، والعروض التفاعلية مع الموسيقيين المحليين، وجلسات التدريب الموسيقي وورش العمل واللقاءات الإعلامية.