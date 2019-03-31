السعودية تنجح فى إعادة طفلين تركهما والدهما الانتحارى لدى "داعش"

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

تمكّن الأمن السعودي من إعادة طفلين سعوديين خطفهما والدهما من أمهما والتحق بهما بتنظيم "داعش" منذ سنوات، وتركهما لدى التنظيم بعد أن فجر نفسه في سوريا.

وبحسب وكالة "سبق"، فإن الداعشي الأب، اختطف ولديه بحجة السياحة إلى تركيا قبل أكثر من 5 أعوام، وأنه تركهما لـ"داعش" بعد شهر من وصوله إلى سوريا، وتنفيذه عملية انتحارية هناك.