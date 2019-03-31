السعودية تنجح فى إعادة طفلين تركهما والدهما الانتحارى لدى "داعش"

تمكّن الأمن السعودي من إعادة طفلين سعوديين خطفهما والدهما من أمهما والتحق بهما بتنظيم "داعش" منذ سنوات، وتركهما لدى التنظيم بعد أن فجر نفسه في سوريا.
وبحسب وكالة "سبق"، فإن الداعشي الأب، اختطف ولديه بحجة السياحة إلى تركيا قبل أكثر من 5 أعوام، وأنه تركهما لـ"داعش" بعد شهر من وصوله إلى سوريا، وتنفيذه عملية انتحارية هناك.
ووصل الشقيقان عبد الله وأحمد إلى الرياض بعملية نفذها الأمن السعودي، حيث نقلا من سوريا عبر تركيا إلى السعودية.
وقال عبدالله الشايق (16 سنة): "نحن في السعودية، في أمن وأمان وعز ورحمة"، أما شقيقه أحمد (13 سنة) فأصيبت عينه بضربة.
#السعودية تستعيد طفلين اختطفهما والدهما لصالح #داعشhttps://t.co/VALh1zQH2k#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0ui0tLx9kg— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 31, 2019
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة