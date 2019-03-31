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الأحد، 31 مارس 2019 11:48 ص
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السعودية تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال

الأحد، 31 مارس 2019 10:41 ص
السعودية تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال أرامكو السعودية
(رويترز)
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قال مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية، فى بيان إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام للمساعدة على تمويل العجز فى الموازنة العامة.

وقالت المملكة، التى أصدرت سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار فى يناير، إن استراتيجية الاقتراض الخارجى "تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية".

يأتى البيان قبل أيام قليلة من الإصدار المتوقع من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية لأولى سنداتها فى الأسواق الدولية.


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