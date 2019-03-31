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السجن 10 سنوات لأربع متهمين لقتلهم شخص فى مشاجرة بالإسكندرية

الأحد، 31 مارس 2019 02:53 م
السجن 10 سنوات لأربع متهمين لقتلهم شخص فى مشاجرة بالإسكندرية هيئة المحكمه
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشار محمد جمال شاور والمستشار الدكتور محمود عبد الله نصر، والمستشار وائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، اليوم الأحد، بالسجن 10 سنوات لـ4 متهمين والحبس سنة لآخر، لاتهامهم بقتل المجني عليه "م.أ.م" خلال مشاجرة بينهم.
 
 
تعود الواقعة فى القضية رقم 1072 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان والمقيدة برقم 43 شرق، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد مشاجرة ووفاة شخص بدائرة القسم.
 
 
 
كشفت تحريات قسم شرطة الرمل ثان قيام المتهم "ع.ج.أ- 28 سنة- زبال" بترك العربة الكارو الخاصة به أمام محل المجنى عليه، فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها صاحب المحل بصفعه على وجهه فتدخل الأهالي لفض المشاجرة.
 
 
بعد فترة، عاد المتهم برفقة كل من "م.أ.م-22 سنة- زبال" و"أ.ب.م- 24 سنة- زبال" و"ي.أ.ع- زبال" و"م.ص.م-سائق توك توك"، وتعدوا على الأهالي بالسب وتدخل المجني عليه، فتعدوا عليه بسلاح أبيض "سكين" فحاول المجني عليه الدفاع عن نفسه وجلب طاولة من أحد المقاهي فقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات فسقط على الأرض غارقا في دمائه، وفروا هاربين.
 
بتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة، التي قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وأصدرت بدورها حكمها المتقدم على المتهمين.

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