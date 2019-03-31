"الزراعة" تحدد 10 إجراءات لحماية النخيل من السوسة ونجاح عملية التلقيح

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من التوصيات والارشادات الفنية لمزارعى النخيل، خلال الفترة الحالية لزيادة الإنتاج واكتشاف الإصابة مبكرا وسرعة علاجها، وفى حالة بداية ظهور أى إصابة بسوسة النخيل بداية إجراء عملية التلقيح للأشجار المؤنثة حسب الظروف الخاصة بكل منطقة .

-فصل الفسائل من جوار الأم ، ويراعي رش منطقة الفصل بأحد المبيدات الموصي بها ( تافابان ) بنسبة 3 سم / لتر ماء ثم سد هذه المنطقة بالرمل والأسمنت أو الطين مع الملاحظة المستمرة .

- تجهيز المشتل وتحديد أماكن الجور علي مسافة 5و1 في 5و1 م أو2 في 2م و زراعة الفسائل المفصولة أو تتم زراعتها في الأرض المستديمة مباشرة ثم معاملتها بالرش علي الأرض أو الغمس قبل الزراعة بأوكسي كلور النحاس بمعدل ( 400 جم / 100 لتر ماء ) مع مادة ناشرة بمعدل ( 50 سم / 100 لتر ماء ) .

يراعي تكييب الفسائل عقب الزراعة لحمايتها من الحر الشديد وبرد الشتاء وتوالي الري .

- لزيادة خروج الحشرات الكاملة لسوسة النخيل الحمراء خلال هذه الفترة فيجب الفحص الدوري لأشجار لإكتشاف الإصابة مبكرا وسرعة علاجها وفي حالة بداية ظهور أي إصابة بسوسة النخيل ( الإصابة السطحية ) يجب الإسراع بعملية علاج النخلة المصابة فورا وذلك بكشط مكان الإصابة بأي آلة حادة حتي الوصول إلي الأنسجة البيضاء ثم رشها بالمبيدات الموصي بها بنسبة 3 سم / لتر ماء وتغطية المنطقة المعالجة بالرمل والأسمنت أو الطين مع الملاحظة المستمرة حتي التأكد من الشفاء .

5- في حالة اكتشاف ( إصابات متقدمة ) نوعا ما فيجب إجراء عمليات الحقن باستخدام مسمار طوله 50 سموقطره 2 إلي 5و2 سم مع استخدام مطرقة 2 كجم وعمل ثقوب أولا في مركز الإصابة ( مكان نزول العصارة ) ثم عمل عدة ثقوب علي هيئة هلال مقلوب أعلي مكان الإصابة بمسافة من 10 إلي 15 سم ومثلها أسفل مكان الإصابة علي هيئة هلال لأعلي وتكون هذه الثقوب مائلة لأسفل بزاوية 30 درجة تقريبا ثم يحقن المبيد في هذه الثقوب بنفس نسبة التركيزات السابقة وعند التأكد من تمام عدم خروج إفراز اليرقة تغلق بالأسمنت والرمل أو الطين .

- تجهيز حبوب اللقاح المذكرة بتجفيفها وحفظها في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة أو تيارات الهواء لحين خروج الأغاريض المؤنثة بداية من مارس حتي مايو حسب توقيت خروجها في المناطق المختلفة .

بداية إجراء عملية التلقيح للأشجار المؤنثة حسب الظروف الخاصة بكل منطقة .

يجب إعادة عملية التلقيح في حالة هبوب رياح شديدة أو سقوط أمطار غزيرة خلال أو بعد التلقيح مباشرة حيث تتسبب في إزالة الكثير من حبوب اللقاح وبالتالي إنخفاض أو فشل العقد .

بعد التلقيح بأسبوع يتم عمل رشتين بالملاثيون بنسبة 5و1 في الألف لمكافحة دودة البلح الصغري ( الحميرة ) ، ما بين الرشة الأولي والثانية حوالي من 2 إلي 3 أسابيع .

بعد تمام عقد الثمار يتم الري علي فترات متقاربة .