الرئيس الموريتانى: إحلال السلام فى الشرق الأوسط يساهم فى استقرار العالم

رسالة تونس مصطفى عنبر

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز - في كلمته أمام القمة العربية - "إن تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة مرهون - بالحل العادل للقضية الفلسطينية - وعودة الجولان إلى السيادة السورية، وخروج المحتل الإسرائيلي من مزارع شبعا" . مشيرا إلى أن إحلال السلام في الشرق الأوسط سيساهم في استباب واستقرار الأمن والسلم في العالم بأسره.

وأضاف ولد عبد العزيز ، أن "العالم يعيش اليوم عصرا معقدا، تتنافس فيه التكتلات دفاعا عن مصالحها وتعزيزا لمكاسبها ؛ وهذا ما يوجب علينا الرفع من مستوى عملنا العربي المشترك، من خلال بلورة رؤية استراتيجية موحدة؛ لرفع التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي نواجهها جميعا، والتي تزيد من تعقيداتها التدخلات الأجنبية، لافتا إلى ضرورة دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى حل سلمي للنزاعات في سوريا وليبيا واليمن والصومال؛ لتستعيد هذه البلدان أمنها واستقرارها.

وأوضح ولد عبد العزيز، أن تحسين أمتنا يتطلب منا مضاعفة الجهود في مجال (الحكامة الرشيدة) وترسيخ الحريات الفردية والجماعية، وإشراك المواطنين، والتمكين للمرأة، وتحرير الطاقات الشبابية، والاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة" .. مؤكدا أن النهوض بالوطن العربي أمر ضروري؛ ليتبوأ المكانة اللائقة به على كافة المستويات، راجيًا للدورة الحالية للقمة العربية كل النجاح والتوفيق.