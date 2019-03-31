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الرئيس التونسى يشكر جهود أمير الكويت فى تخفيف التوتر بين الدول العربية

الأحد، 31 مارس 2019 02:23 م
الرئيس التونسى يشكر جهود أمير الكويت فى تخفيف التوتر بين الدول العربية الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى
تونس (أ ش أ)
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أعرب الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، اليوم الأحد، عن شكره وتقديره لجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للجهود فى تقريب وجهات النظر وتخفيف التوتر بين الدول العربية، بالإضافة الى جهوده الخيرة المبذولة فى الميدان الإنسانى والتعميرى.

جاء ذلك خلال جلسة العمل العلنية فى القمة العربية الثلاثين والتى يشارك فيها عدد من الزعماء والقادة العرب، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاهل الأردنى عبد الله الثانى والرئيس العراقى برهم صالح والرئيس اللبنانى ميشال عون.

 


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