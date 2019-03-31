الرئيس التونسى يؤكد أهمية إقامة دولة فلسطينية لتحقيق الاستقرار الإقليمى

رويترز

أكد الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى أن القمة العربية التى بدأت أعمالها فى عاصمة بلاده اليوم الأحد ينبغى أن تؤكد أهمية إقامة دولة فلسطينية لتحقيق الاستقرار الإقليمى.

وقال فى كلمته فى افتتاح القمة إن المطلوب من القادة العرب "إبلاغ رسالة واضحة إلى كل أطراف المجتمع الدولى (تفيد) أن تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، بل فى العالم بأسره، يمر حتما عبر إيجاد تسوية عادلة وشاملة" للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن التسوية يجب أن "تضمن حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق وتؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس".