الحبس سنة لعامل هدد فتاة وطالبها بتصوير نفسها عارية فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل بالحبس حضوريا لمدة سنة، لاختراقه الحياة الخاصة لربة منزل وتهديدها بنشر صور خاصة لها، بعدما رفضت طلبه بتصوير نفسها عارية، وإرسالها إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.

تعود أحداث القضية رقم 21749 لسنة 2018، جنايات ههيا، ليوم 4 نوفمبر، عندما ورد بلاغًا لقسم الإدارة العامة للتكنولوجيا، من "ر.س" 26 سنة، ربة منزل، تتهم فيه شخص مجهول الهوية باختراق حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتحصل من خلاله على بعض الصور الشخصية، وتهديدها من خلال رسائل تحمل عبارات خارجة وصور خاصة بها بنشر صور خليعة لها عبر مواقع الإنترنت، والتشهير بسمعتها ما لم ترضخ لطلباته وتقوم بتصوير نفسها عارية في مقطع فيديو وإرساله إليه.

وتوصلت تحريات العقيد محمد رمضان، الضابط بالإدارة العامة لمباحث التكنولوجيا، إلى صحة البلاغ، وأن وراء الواقعة "محمد س ع" 21 سنة، عامل بشركة بلاستيك، مقيم بقرية تابعة لمركز ههيا.

تم ضبطه، وبالعرض على النيابة العامة قررت برئاسة سادات أبو النور، رئيس نيابة شمال الزقازيق الكلية، إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.