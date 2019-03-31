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التليفزيون الجزائرى: تعيين صابرين بوقادوم وزيرا للخارجية.. و "دحمون" للداخلية

الأحد، 31 مارس 2019 09:20 م
التليفزيون الجزائرى: تعيين صابرين بوقادوم وزيرا للخارجية.. و "دحمون" للداخلية صلاح الدين دحمون - وزير الداخلية الجزائرى
كتب أحمد سامح _ وكالات
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أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن التلفزيون الرسمي الجزائري، عن تعيين صابرين بوقادوم بمنصب وزير الخارجية، وصلاح الدين دحمون بمنصب وزير الداخلية، فى الحكومة الجديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وعين الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة حكومة جديدة لتصريف الأعمال، اليوم الأحد، وأبقى على رئيس الأركان أحمد قايد صالح فى منصبه كنائب لوزير الدفاع رغم دعوته لإعلان عدم أهلية بوتفليقة للحكم.

وفى إعلانه للحكومة الجديدة، قال التلفزيون الرسمى إن بوتفليقة عين محافظ البنك المركزى محمد لوكال وزيرا للمالية، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة.

 


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