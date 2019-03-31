التفاصيل الكاملة لسرقة مرتبات موظفى مياه الشرب.. تعرف على عقوبة المتهمين الـ6

كتب سليم على

خيل لهم شيطانهم بأنهم سينجحون فى تنفيذ مخططهم الإجرامى، فداهموا موظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة للمياه، واستولوا منهما على 698 ألف جنيه كانت مخصصة لمرتبات عدد من موظفى شركة المياه.

لكن رجال مباحث الجيزة تمكنوا من كشف هوياتهم وألقوا القبض عليهم بعدما أكدت التحريات الأدلة أنهم كلا من: خالد جمال توفيق "محبوس"، 31 سنة، صاحب شركة بلاستيك. عبد الحميد محمد عبد الحميد "محبوس"، 30 سنة ، صاحب مقهىمحمد حسن فؤاد السيد، "محبوس"، 29 سنة، سباكخالد مهدى عبد العزيز "هارب"فرحات محمود فرحات "هارب"محمد شهاب الدين، 34 سنة، عامل تشغيل وصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وقضت الدائرة "30" بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، ومحمد عيد رمضان، وأمانة سر يحيى عبد الرشيد ومحمد فريد ، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين.

بدأت تفاصيل الواقعة كشفتها تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 12252 جنايات قسم الوراق، لسنة 2012 تقول إنه بتاريخ 26 يوليو 2012 حال توجه كلا من كامل محمد على ومحمد عبد الهادى على، لصرف رواتب موظفى الشركة حيث فوجئا أمام المدخل الرئيسى للشركة، بعدد من المتهمين الـ7 يقطعون عليهما الطريق مستخدمين سيارة ملاكى بيضاء اللون، - تبين أنها مستأجرة".

توقف الموظفان وترجل المتهم الثانى من السيارة الملاكى حاملاً سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" وهددهما واستولى على المبالغ رغما عنهما.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمون الأول والخامس والسادس اشتركوا بطريق مع باقى المتهمين فى ارتكاب الواقعة محل التحقيق بأن أمد المتهم الأول باقى المتهمين بالسيارة المستخدمة فى الحادث واستقل المتهم الخامس سيارة مستأجرة بمعرفة المتهم الثالث وانتظر بالطريق الدائرى لتسهيل الفرار بالمسروقات بينما أمد المتهمين الخامس والسادس باقى المتهمين بتوقيت وكيفية صرف رواتب الموظفين، خاصة أن المتهم السادس يعمل موظف بالشركة وتربطه بالمتهم الخامس صلة قرابة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثانى حاز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا "بندقية آلية سريعة الطلقات" واستخدمها فى تنفيذ المخطط الإجرامى.

كانت معلومات وردت إلى رئيس مباحث قسم شرطة القناطر الخيرية، من مصادره السرية مفادها أن المتهمين السابق ذكرهم وراء ارتكاب الواقعة محل التحقيق وبإجرائه التحريات توصل إلى أن المتهمين من الأول وحتى الخامس كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى السرقات بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية.

رئيس المباحث استصدر إذن من النيابة العامة وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة، وبإجراء التحريات التكميلية توصل رجال المباحث أن ادوار المتهمين انحسرت فى الأتى: المتهمان الخامس والسادس أمدا باقى المتهمين بموعد صرف المرتبات لكون المتهم السادس يعمل بالشركة والخامس كان حلقة الوصل بينه وباقى المتهمين.المتهم الرابع أحضر الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة وأستخدمها المتهمين الثانى والثالث والرابع.أستأجر المتهم الثالث سيارة ملاكى، للفرار من مكان الواقعة عقب ترك السيارة الأولى.مالك السيارة المؤجرة والمستخدمة فى تالجريمة "حسن النية"، توجه المتهمون عقب ارتكابهم للواقعة إلى مسكن المتهم الخامس وتقاسموا المبالغ النقدية محل السرقة.