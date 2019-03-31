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البورصة تخسر 6.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس

الأحد، 31 مارس 2019 09:56 م
البورصة تخسر 6.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 6.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس 2019، ليغلق عند مستوى 816.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8% عن شهر فبراير الماضى. 

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 426.9 مليار جنيه إلى 425.1 مليار جنيه خلال شهر مارس، بنسبة انخفاض 0.4%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 274.3 مليار جنيه إلى 270.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 701.2 مليار جنيه إلى 695.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.9%.

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