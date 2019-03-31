البورصة تخسر 6.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس

كتب هانى الحوتى

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 6.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس 2019، ليغلق عند مستوى 816.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8% عن شهر فبراير الماضى.



وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 426.9 مليار جنيه إلى 425.1 مليار جنيه خلال شهر مارس، بنسبة انخفاض 0.4%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 274.3 مليار جنيه إلى 270.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 701.2 مليار جنيه إلى 695.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.9%.