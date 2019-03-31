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الاتحاد الأوروبى: لن نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان العربى المحتل

الأحد، 31 مارس 2019 01:55 م
الاتحاد الأوروبى: لن نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان العربى المحتل فيديركا موجرينى ممثلة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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أثنت فيدريكا موجرينى، الممثلة السامية للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، بالقمة العربية الأوروبية الأولى والتى انعقدت بمدينة شرم الشيخ نهاية الشهر الماضى.

وقالت الممثلة السامية للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، فى كلمتها بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثلاثين، فى تونس، إن تجاهل القرارات الدولية تجاه الجولان المحتلة ليس حلا، فى إشارة إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الاحتلال الإسرائيلى على مرتفعات الجولان العربية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى لن يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان العربى المحتل والأراضى التى احتلتها إسرائيل فى 67.

 


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