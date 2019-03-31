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الأحد، 31 مارس 2019 11:41 م
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الإدارة الأمريكية تهدد من جديد بإغلاق الحدود مع المكسيك

الأحد، 31 مارس 2019 11:30 م
الإدارة الأمريكية تهدد من جديد بإغلاق الحدود مع المكسيك مهاجرون _ صورة أرشيفية
واشنطن (رويترز)
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جددت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد، تهديدها بغلق الحدود الجنوبية مع المكسيك وذلك بعد يوم من قرارها قطع المساعدات عن دول أمريكا الجنوبية التى يتهمها ترامب بتعمد إرسال مهاجرين للولايات المتحدة.

 

وأمام ارتفاع عدد الساعين للجوء من دول أمريكا الوسطى الذين يقصدون الولايات المتحدة عبر المكسيك، قال ترامب يوم الجمعة إن من المحتمل أن يغلق الحدود خلال الأسبوع الجارى إذا لم توقف المكسيك دخول مهاجرين غير قانونيين إلى بلاده ، كما اتهم الدول بتشكيل قوافل مهاجرين وإرسالها إلى الشمال لكنه لم يقدم أدلة.

 

وفى تصريح تلفزيوني، قال القائم بأعمال كبير موظفى البيت الأبيض ميك مولفانى إنه ليس لدى الرئيس خيارات أخرى تذكر فى ظل عدم وجود أى دعم من الديمقراطيين لتعزيز الأمن على الحدود أو القيام بتحرك تشريعى لتغيير قانون الهجرة.

 

وتقول الحكومة الأمريكية إنها تعانى منذ أيام فى التعامل مع ارتفاع عدد طالبى اللجوء من دول أمريكا الوسطى الذين يسافرون عبر المكسيك، وقررت أمس السبت قطع المساعدات عن السلفادور، وجواتيمالا، وهندوراس.

 

 


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