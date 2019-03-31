الأمين العام للأمم المتحدة: المنطقة العربية دفعت ثمنا باهظا فى محاربة الإرهاب

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن حضوره القمة العربية الثلاثين بتونس، جاءت من أجل تعميق العلاقات بين الأمم المتحدة والشعوب العربية، مشيدا بدور الدول العربية فى مساعدة واستقبال اللاجئين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثلاثين، إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، بحسب وصفه.

وأعرب جوتيريس عن أمله فى تحقيق مزيد من التقدم لحل سياسى للأزمة الليبية، مشيدا بدور المنطقة العربية وشعوبها فى محاربة الإرهاب قائلا: "المنطقة العربية وشعوبها قاموا بجهود كبيرة لمحاربة الإرهاب ودفعوا ثمنا باهظا لذلك".