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اضبط مخالفة.. أسلاك أعمدة الإنارة أمام مزلقان سيدى عبد الرحيم القنائى مكشوفة

الأحد، 31 مارس 2019 07:00 ص
اضبط مخالفة.. أسلاك أعمدة الإنارة أمام مزلقان سيدى عبد الرحيم القنائى مكشوفة الاسلاك العاريه
قنا - وائل محمد
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رصدت كاميرا اليوم السابع وجود أسلاك الكهرباء العارية بأعمدة الأنارة، فى مخالفة كبيرة لشركة كهرباء قنا بالقرب من محطة سكة حديد قنا، وهو ما يجعلها تشكل خطرا حقيقيا على أمن وسلامة المواطنين وتسبب كوارث كبيرة.
 
وعبر عدد من المواطنين عن غضبهم من ترك شركة الكهرباء لأعمدة  عارية بعد قيامهم بإنارة الأعمدة التى تعرضت لقطع التيار الكهربائى وإجراء صيانة  داخل كل عامود إنارة عامة دون تغطيتها أو إخفائها بصورة تنذر بكارثة، حيث إن هذه الأعمدة تمتد من مزلقان سيدى عبد الرحيم القنائى وصولاً إلي محطة القطارات.
 
وقال محمود سيد مواطن قنائى: ان ترك أعمدة الأنارة والأسلاك تخرج منها ينذر بكارثة خاصة أن تلك الأعمدة فى ميادين عامة وتعرض حياة المواطنين بالخطر وتلاميذ المدارس للصعق الكهربائى.
 
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