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استمرار فرص الأمطار واضطراب الملاحة البحرية وارتفاع طفيف بالدرجات الثلاثاء

الأحد، 31 مارس 2019 12:19 م
استمرار فرص الأمطار واضطراب الملاحة البحرية وارتفاع طفيف بالدرجات الثلاثاء أجواء ممطرة - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى غدا الاثنين، مشيرا إلى استمرار فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجة والقاهرة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد، لافتا إلى أنه لازالت حركة الملاحة مضطربة.

وأشار مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تهدأ نشاط الرياح نسبيا من الاثنين مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد تمتد للقاهرة تكون من خفيفة لمتوسطة، ومع يوم الثلاثاء المقبل يبدأ ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة بقيم تتراوح من درجة لدرجتين .

وناشد مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتوخى الحذر أثناء القيادة خاصة مع فرص سقوط الأمطار، وتجنب التوجه للأماكن المكشوفة مع نشاط الرياح خاصة مرضى الجهاز التنفسى والجيوب الأنفية.

 


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