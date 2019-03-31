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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات جلسة نهاية شهر مارس

الأحد، 31 مارس 2019 03:03 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات جلسة نهاية شهر مارس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، نهاية جلسات شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 816.543 مليار جنيه.   

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 109 مليون ورقة مالية بقيمة 528 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.3 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.45% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.35%، والعرب على 16.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.73%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 18.7 مليون جنيه، 70.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 38.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 34.3 مليون جنيه، على التوالى.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 14737 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2393 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 18865 نقطة.

 

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1738 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 484 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 75 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.


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