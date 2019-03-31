ارتفاع التوزيع النسبى لمستخدمى الإنترنت فى محافظات القناة والبحر الأحمر

كتبت: هبة السيد

تصدرت القاهرة التوزيع النسبى لمستخدمى الإنترنت، بمصر بنسبة 36%، تليها محافظات الدلتا 30%، ومدن القناة والبحر الأحمر، وسيناء 12% ومحافظات وجه قبلى 12%، والإسكندرية ومطروح نسبة 10%، وفقا لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادر فى فبراير الماضى.

ويشير التقرير إلى نمو الإنترنت فى العديد من المحافظات مثل مدن القناة والبحر الأحمر وسيناء والتى وصلت إلى 12% بدلا من 6%، مقابل انخفاض التوزيع النسبى بالقاهرة الكبرى والتى كانت تصل إلى 39%، وذلك نتيجة نمو حصة بعض المحافظات الأخرى.

ويصل حجم مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 32.79 مليون اشتراك، فيما يصل مستخدمو USB Modem، 3.21 مليون، ووصل عدد مشتركو الإنترنت فائق السرعة إلى 6.53 مليون مستخدم، وتصل نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول إلى 37.39% وفقا لآخر تقرير صادر لوزارة الاتصالات.