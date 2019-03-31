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إنفوجراف.. تعرف على مستهدفات الاتصالات والثقافة والشباب بالخطة الجديدة 19/20

الأحد، 31 مارس 2019 01:05 م
إنفوجراف.. تعرف على مستهدفات الاتصالات والثقافة والشباب بالخطة الجديدة 19/20 انفوجراف ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة
كتب محمد عبد العظيم
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أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الملامح الرئيسية لاستثمارات 2019/2020، فيما عرضت صفحة وزارة التخطيط إنفوجراف يضم مستهدفات الخطة الاستثمارية فى قطاعات الاتصالات والثقافة والشباب.

 

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ويضم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة فى مخصصات القطاع بنسبة 127% وذلك لتنفيذ البنية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة فيما يخص قطاع الاتصالات، وفى قطاع الشباب يشهد زيادة 26% حيث من المقرر الانتهاء من إنشاء مدينتين شبابيتين جديدة، وإنشاء 205 مراكز شباب، فضلا عن إنشاء 30 ملعب كرة قدم.

وفى قطاع الثقافة من المقرر أن يشهد زيادة 48% فى مخصصاته، ويتم تطوير 28 مكتبة والانتهاء من 43 قصر وبيت ثقافة، بالإضافة إلى بدء تنفيذ المنظومة الأمنية فى 33 متحفا.

 

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