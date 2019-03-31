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أهالى مدن الجيزة يستقبلون المحافظ بالأعلام والأغانى الوطنية والخيول

الأحد، 31 مارس 2019 12:41 م
أهالى مدن الجيزة يستقبلون المحافظ بالأعلام والأغانى الوطنية والخيول الأغانى الوطنية فى استقبال محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل
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استقبل أهالى مدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين ومنيل شيحة، محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بالأعلام والزغاريد، والأغانى الوطنية، احتفالا بالعيد القومى للمحافظة، وذلك خلال فعاليات الاحتفال بالعيد القومى.

ونظم أهالى المدن الواقعة على طريق البدرشين، وقفات على مداخل المدن لاستقبال المحافظ، والاحتفال بذكرى العيد القومى، كما وضعوا الأعلام على السيارات وأعمدة الإنارة.

وفى المرازيق نظم الأهالى، وقفة للاحتفال شهدت رقص بالخيول على أنغام الأغانى الوطنية، وارتجل المحافظ بمدخل مدينة الشوبك لالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال الذين تجمعوا لتحيته واستقباله.

ويوافق العيد القومى لمحافظة الجيزة ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919.

ويوافق العيد القومى لمحافظة الجيزة ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919.

 

 

 

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