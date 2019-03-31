أفيخاى أدرعى عبر حسابه بـ"تويتر": استهدفنا مواقع مختلفة لحماس

كتب : أحمد علوى

أعلن الجيش الإسرائيلى أن دباباته استهدفت عدة مواقع تابعة لحركة "حماس" فى قطاع غزة بذريعة الرد على إطلاق خمسة قذائف صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى فى تغريدة عبر حسابه فى "تويتر"، "قصفت دبابات جيش الدفاع عدة مواقع تابعة لحماس ردا على الصواريخ التى أطلقت من قطاع غزة".

وأفاد مراسلنا فى غزة بأن الجيش الإسرائيلى استهدف نقطة للضبط الميدانى بالقرب من بوابة النمر شرق دير البلح، كما استهدف موقعا للضبط الميدانى وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام أن هذا التصعيد أتى بعيد ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أكثر من 300 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلى على حدود قطاع غزة، خلال مسيرات "مليونية الأرض والعودة"، التى شهدت مشاركة واسعة من الغزيين، فى الذكرى الأولى لانطلاق مسيرات العودة والثالثة والأربعين ليوم الأرض.