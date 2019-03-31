أبو مازن: الإجراءات القمعية للاحتلال ما كانت لولا دعم الإدارة الأمريكية

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، إنه يتطلع لتوحيد الموقف العربى لنصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى.

وأضاف أبو مازن، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ30 بتونس، أن ما تشهده فلسطين من إجراءات قمعية ما كان له أن يكون، لولا دعم الإدارة الأمريكية، التى قضت قراراتها على حل الدولتين.

وتابع الرئيس الفلسطينى، أن فلسطين لن تقبل أى خطة سلام لا تحترم قرارات الشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال، مبينا أن إدارته تجري اتصالات متواصلة مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية على المقدسات الفلسطينية، وتابع موجها حديثه للزعماء والقادة " نتطلع إليكم لرص الصفوف لنصرة قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية".