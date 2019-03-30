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8 نصائح من المرور لمنع وقوع الحوادث بسبب اﻷمطار.. تعرف عليها

السبت، 30 مارس 2019 02:44 م
8 نصائح من المرور لمنع وقوع الحوادث بسبب اﻷمطار.. تعرف عليها حوادث تصادم_أرشيفية
كتب ‘ـ عبد الرحمن سيد
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وضعت اﻹدارة العامة للمرور، مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث أثناء سقوط اﻷمطار على الطرق ومنها:

 

 -التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية

-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

-تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق

- الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب

-عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق

-استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة


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