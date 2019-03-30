205 مركز شباب وهيئة رياضية بالقليوبية يستعدون للاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة القمة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراكز الشباب بالمحافظة والتي يبلغ عددها 205 مركز شباب وهيئة رياضية، انهت استعداداتها لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة القمة 117 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي من المقرر أن تكون السابعة مساء اليوم السبت، علس استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وأضاف "الصبروط" في تصريحات ل "اليوم السابع"، أنه سيتم بث المباراة خلال الشاشات والأجهزة الموجودة بمراكز الشباب، إلي جانب تجهيز 5 مراكز شباب كبري ببنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة، بشاشات عرض لاستقبال الجماهير للفريقين، مشيرا إلي أن الهدف من هذا هو التأكيد علي الروح الطيبة بين مشجعي الفريقين.

وناشد وكيل وزارة الشباب والرياضة، جمهوري الناديين الأهلى والزمالك الالتزام والتحلى بالأخلاق الرياضية والتشجيع فى حدود اللياقة والأخلاق الرياضية وتقبل النتيجة مها كانت والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وفى النهاية كلنا مصريين أهلاوية وزملكاوية.