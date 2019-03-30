202 مركز شباب ونادى بسوهاج يفتحون أبوابهم للجمهور فى القمة 117

سوهاج محمود مقبول

أنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج كافة الإستعدادت الخاصة لمبارة القمة رقم 117 بين الزمالك والأهلى والمقرر لها فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم على استاد برج العرب.

ومن جانبه قال كمال أبوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج فى تصريح خاص لليوم السابع أن المديرية بكافة هيئاتها الرياضية رفعة درجة الإستعداد من فتح القاعات المجهزة بشاشات العرض خلال 157 مركز شباب هى عدد المراكز الموجودة على مستوى المحافظة والمنتشرة بالقرى والنجوع والأحياء والمدن.

وأضاف أبوضيف أنه ليست مراكز الشباب وحدها هى التى أستعدت لهذا الحدث بل هناك 35 نادى رياضى تابع لمدريرية الشباب والرياضية بسوهاج سوف يتم أستقبال جمهور نادى الزمالك ونادى الأهلى فى القمة 117 بين الناديين وهناك 10 هيئات رياضية خاصة عبارة أندية تابعة للشركات والهيئات والنقابات سوف تقوم بإستقبال الجمهور.

وعلى جانبا أخر ناشد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج جمهور النادى الأهلى وجمهور نادى الزمالك الالتزام والتحلى بالأخلاق الرياضية والتشجيع فى حدود اللياقة والأخلاق الرياضية وتقبل النتيجة مها كانت والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة لأن فى النهاية كلنا مصريين أهلاوية وزملكاوية.