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وفد جمعية الصحفيين الإماراتية فى زيارة للمؤسسات الصحفية والإعلامية بالقاهرة

السبت، 30 مارس 2019 01:27 م
وفد جمعية الصحفيين الإماراتية فى زيارة للمؤسسات الصحفية والإعلامية بالقاهرة وفد جمعية الصحفيين الإماراتية
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تنظم جمعية الصحفيين الإماراتية زيارة للمؤسسات الصحفية والإعلامية بالقاهرة، لوفد يمثلها من مختلف المؤسسات الصحفية الإعلامية بالدولة، تبدأ من 30 مارس وحتى 5 أبريل.

وقالت فضيلة المعينى نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس وفد جمعية الصحفيين فى الزيارة، إن الهدف من الزيارة هو توطيد العلاقات بين الجمعية والمؤسسات الصحفية والإعلامية بالقاهرة ومعرفة التطورات التى مرت بها الصحافة المصرية العريقة، حيث إن المؤسسات الصحفية بالإمارات فى نشأتها الأولى استعانت بالخبرات والكوادر المصرية فى انطلاقها، ومازال العديد من الصحفيين المصريين يساهمون فى كافة المؤسسات الإعلامية بالدولة.

وأضافت، أن الوفد الذى يشمل عددا من المؤسسين للجمعية وجيل الوسط وجيل الشباب من الصحفيين العاملين بالدولة، يمثل أيضا مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وأوضحت المعينى، أن البرنامج يشمل زيارة أكبر المؤسسات الصحفية والإعلامية بالقاهرة، حيث يضم زيارة لمؤسسات الأهرام، والأخبار، والجمهورية، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، واتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين، ومبنى التليفزيون، واستديوهات الإذاعة والتليفزيون بمدينة الإنتاج الإعلامي، وجريدة وموقع "اليوم السابع"، ويشمل البرنامج زيارة لمكتبة الإسكندرية، وبعض الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والإسكندرية.


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جمعية الصحفيين الاماراتية

المؤسسات الصحفية والإعلامية بالقاهرة

وفد جمعية الصحفيين الإماراتية




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