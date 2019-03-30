وزير الدولة لشئون خارجية الإمارات: قمة تونس فرصة لتعزيز العمل العربى المشترك

كتب محمد تهامى زكى

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن القمة العربية فى تونس فرصة مهمة لتعزيز العمل العربى المشترك.

وقال قرقاش "تمثل قمة تونس فرصة مهمة لتعزيز العمل العربى المشترك، وبرغم وعورة الطريق إلا أنه من الواضح أن التنسيق والتعاون العربي ضروري في ظل التغيرات الدولية والإقليمية الكبيرة وقمة تونس محطة مهمة في تعميق هذا التوجه".



قرقاش

وتنطلق غدا، الأحد، فعاليات الدورة 30 لفعاليات القمة العربية فى تونس، ومن المنتظر أن يشارك 12 من الملوك والرؤساء والزعماء العرب، لمناقشة العديد من الأزمات والملفات والقضايا العربية.