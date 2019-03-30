وزير الخارجية يتفقد المبنى الجديد للسفارة المصرية فى تونس

وأوضح حافظ، أن إقامة المبنى الجديد للسفارة المصرية، الذي من المُقرر الانتهاء من أعماله الإنشائية بنهاية العام الحالي، تأتي في إطار جهود وزارة الخارجية لتطوير مقرات البعثات المصرية في الخارج على نحو يُسهم في تحسين وتيسير الخدمات المُقدمة لأبناء الجالية المصرية في الخارج، فضلاً عن تقديم صورة تُبرز وجه مصر الحضاري وتتناسب مع الأصول والقيم الثقافية والتاريخية المصرية.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري قدم الشكر لأعضاء شركة المقاولون العرب القائمين على إنشاء المبنى الجديد للسفارة، معرباً عن تقديره للأعمال الإنشائية المُتميزة التي دائماً ما تقدمها شركة المقاولون العرب، ومُثمناً مجهوداتهم للانتهاء من المبنى الجديد وفقاً للجدول الزمني المُحدد.

وزير الخارجية يتفقد المبنى الجديد للسفارة المصرية