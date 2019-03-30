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وزير الخارجية يتفقد المبنى الجديد للسفارة المصرية فى تونس

السبت، 30 مارس 2019 08:43 م
وزير الخارجية يتفقد المبنى الجديد للسفارة المصرية فى تونس وزير الخارجية يتفقد المبنى الجديد للسفارة المصرية
كتب أحمد جمعة
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صرح المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية، تفقد اليوم السبت، المبنى الجديد للسفارة المصرية بالعاصمة التونسية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، تحضيراً للدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمُقرر عقدها غداً.

وأوضح حافظ، أن إقامة المبنى الجديد للسفارة المصرية، الذي من المُقرر الانتهاء من أعماله الإنشائية بنهاية العام الحالي، تأتي في إطار جهود وزارة الخارجية لتطوير مقرات البعثات المصرية في الخارج على نحو يُسهم في تحسين وتيسير الخدمات المُقدمة لأبناء الجالية المصرية في الخارج، فضلاً عن تقديم صورة تُبرز وجه مصر الحضاري وتتناسب مع الأصول والقيم الثقافية والتاريخية المصرية.

 

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري قدم الشكر لأعضاء شركة المقاولون العرب القائمين على إنشاء المبنى الجديد للسفارة، معرباً عن تقديره للأعمال الإنشائية المُتميزة التي دائماً ما تقدمها شركة المقاولون العرب، ومُثمناً مجهوداتهم للانتهاء من المبنى الجديد وفقاً للجدول الزمني المُحدد.

 

وزير الخارجية يتفقد المبنى الجديد للسفارة المصرية (1)
وزير الخارجية يتفقد المبنى الجديد للسفارة المصرية 

 

وزير الخارجية يتفقد المبنى الجديد للسفارة المصرية (2)
وزير الخارجية يتفقد المبنى الجديد للسفارة المصرية

 


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