وزير التنمية المحلية: استجابة فورية لشكاوى المواطنين عبر مبادرة "صوتك مسموع"

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة نجحت خلال شهر مارس الجارى بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات فى الاستجابة الفورية لعدد من شكاوى المواطنين التى وردت عبر مبادرة "صوتك مسموع"، مشيرًا إلى أنه تم رفع مخلفات حيوانية وتقليم الأشجار بمدينة الحرفيين وإزالة أكوام القمامة من خلال حملات يومية بشارع أحمد عرابى بمنطقة أم بيومى بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وأضاف شعراوى فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بسرعة التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والاستجابة الفورية لها والرد عليها، لافتا إلى أنه تم حل مشكلة المواطنين بمنطقة شارع فتحى زايد بأولاد شرباص لتضررهم من وجود بعض الاسلاك الكهربائية بالمنطقة التى تشكل خطر على حياة المواطنين، كما تم التفاعل مع معاناة أهالى شبرا الخيمة من انتشار الباعة الجائلين بكوبرى المشاة وشن عدة حملات من حى غرب وشرطة المرافق وتحرير محاضر إشغال طريق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتابع شعراوى:"تم سحب وإزالة المياه المتراكمة بمنطقة الكوم الأحمر بقرية الشيخ مبارك بمحافظة كفر الشيخ وإزالة أكوام القمامة المتراكمة بها مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل بالوزارة للتنسيق مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظات للعمل على سرعة الاستجابة وحل شكاوى المواطنين بصفة عاجلة، كما تمت الاستجابة لأهالى شارع الجندى بمحافظة أسيوط لوجود تكسير بأحد شوارع حى شرق حيث تم رصف الشارع والانتهاء أيضًا من إصلاح انسداد فى مواسير الصرف الصحى وتطهير المصرف بقرية سيدى شحاتة بالبحيرة وتقليم وإزالة أشجار تعوق مدخل الأبراج بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد.



وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه فى استجابة سريعة قام المسئولين بمحافظة الغربية بدق بئر ارتوازى بقرية صفط تراب بمدينة المحلة الكبرى والإنتهاء من شكوى ضعف المياه بالقرية وتم إدرج محطة تحلية مياه للقرية ضمن خطة العام المالى للمشروعات التى ستنفيذها هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية .



وأكد شعراوى أنه تم التنبيه على كافة القيادات التنفيذية بالإدارات المحلية بالمحافظات بالتواجد بصورة مباشرة بين المواطنين وكافة المناطق التى توجد بها مشكلات أو شكاوى بسبب الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن، مع أهمية تطبيق القانون بكل حزم على كافة المخالفات والإشغالات الموجودة فى الشارع وخاصة التى تتسبب فى إزعاج أو أى مضايقات للمواطن المصرى .



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تم إزالة تراكمات القمامة فى منطقة العمرانية بعد تلقى مبادرة صوتك مسموع شكوى لعدد من المواطنين، بالإضافة إلى حل معاناة أهالى شارع إسماعيل الحبروشى بميت عقبة بالجيزة بسبب وجود أشجار عتيقة تسقط على سياراتهم، فتم توجيه حملة من المحافظة وتقليم وتهذيب تلك الأشجار خاصة التى تمثل خطورة، كما قامت أحياء العجوزة والدقى بحملات لرفع القمامة المتراكمة فى شوارع الترعة بأرض اللواء وإيران بالدقى بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة .



وتابع شعراوى: تم أيضًا حل مشكلة الأهالى من وجود طريق ترابى متهالك بين بين عدد من القرى المحيطة بطامية بمحافظة الفيوم، حيث أفادت المحافظة بأنه تم تسوية طريق الطوبجى البرانى بطول 3كم، كما قامت محافظة بنى سويف بتسوية لطريق الميمون بمنطقة بنى حيدر بعد شكوى الاهالى وسيتم ادراجه فى خطة مشروعات القرى الأكثر احتياجاً للعام المالى الجديد .



وأضاف اللواء محمود شعراوى أن محافظة الدقهلية قامت بشن عدة حملات متتالية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد من سائقى التوك توك بسبب معاناة الأهالى بالشارع الرئيسى المؤدى إلى محكمة مركز دكرنس، وفيما يخص معاناة أهالى منطقة زرزارة ببلقاس بالدقهلية من وجود مياه مجارى، أكد مسئولى مجلس المدينة أن تلك المنطقة خارج الحيز العمرانى، ويتم التواصل مع الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى لحل تلك المشكلة التى يعانى منها الأهالى، كما قامت أحياء حدائق القبة والزيتون بالقاهرة بشن عدد من الحملات لإزالة تراكمات القمامة فى عدد من المناطق بالأحياء بعد تلقى شكاوى من المواطنين .



وطالب وزير التنمية المحلية، كافة المواطنين بالتواصل مع مبادرة " صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة وهى: رقم "الواتس أب": وهو" 01150606783" والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك": بعنوان "صوتك مسموع"" www.facebook.com/sotakmasmwo "، رقم الخط الساخن: "15330" والبريدالإلكترونى : "Info@mld.gov.eg " .