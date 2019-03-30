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هيئة الأرصاد تكشف توقعات طقس الغد وفرص سقوط الأمطار.. اعرف التفاصيل × 9 معلومات

السبت، 30 مارس 2019 01:45 م
هيئة الأرصاد تكشف توقعات طقس الغد وفرص سقوط الأمطار.. اعرف التفاصيل × 9 معلومات الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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لازالت البلاد تتعرض لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تضرب كافة الأنحاء بدأت أمس الجمعة ومتوقع أن تستمر حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وفرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا ، فضلا عن الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

 

وينشر "اليوم السابع" لقرائه فى السطور التالية توقعات حالة الطقس غدا الأحد، على كافة الأنحاء فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد

2- فرص لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وسيناء والوجة البحرى

3- تمتد فرص سقوط الأمطار للقاهرة ومناطق من شمال الصعيد

4-  يتوقع انخفاض آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء

5- يسود طقس بارد على السواحل الشمالية و الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد

6- الطقس سيكون لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا

7- تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء

8- الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب وشرق البلاد

9-  يؤدى نشاط الرياح إلي اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط


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