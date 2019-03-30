نيفين جامع: فتح أسواق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق البلغارى

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التعاون مع المؤسسات العالمية المهتمة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أولويات عمل الجهاز فى المرحلة القادمة بهدف تبادل الخبرات والمشاركة فى التجارب التنموية، والتعرف على الآليات العالمية الحديثة فى النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تنفيذها فى مصر، وأيضا نقل التجربة المصرية الناجحة فى هذا المجال للخارج.

وأشادت نيفين جامع بالاهتمام الذى يوجهه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لقطاع المشروعات الصغيرة ولمشروعات الشباب وتوجيهاتها الدائمة بتقديم كل أنواع الدعم المالى والفنى والتسويقى للنهوض بهذا القطاع والاستفادة من علاقات مصر الدولية لنقل الخبرات والتجارب العالمية الى مصر وفتح أسواق لمشروعات شبابنا بالخارج.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وبين الوكالة البلغارية للترويج للمشاريع المتوسطة والصغيرة، والذى شهدته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

ووقعت نيفين جامع مذكرة التفاهم مع يانا تابالوفانائب المدير التنفيذى لوكالة ترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية للتعاون فى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى البلدين وتبادل الخبرات بين الجهاز والوكالة.

ونصت مذكرة التفاهم على أن يقوم الجانبان بتزويد بعضهما بالمعلومات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادى، وأن يقوم الجانبان بتشجيع ودعم كل أشكال التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة فى البلدين، اتساقا مع رؤية وإدراك الجانبين لأهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى. واتفق الجانبين على تنظيم اجتماعات وفاعليات خاصة بريادة الأعمال فى البلدين، وتبادل المعلومات الخاصة بمعارض الأعمال والمنتجات، وغيرها من الأحداث الهامةفى مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلنت نيفين جامع أن الجهاز والوكالة البلغارية للترويج للمشاريع المتوسطة والصغيرة سيتعاونان فى وضع خطة استثمارية طموحة تفيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البلدين من خلال مساعدة تلك المشروعات على التواصل والتشابك وعمل تعاقدات تجارية أو صناعية مشتركة بين الجانبين وفتح أسواق للمنتجات الخاصة بتلك المشروعات بمصر وبلغاريا بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا المتطورة والاستفادة من تطور الصناعة البلغارية فى العديد من المجالات.

وأشارت إلى أن هذا التعاون بين الجهاز والوكالة البلغارية جاء ثمرة مجهود كبير قامت به الدكتورة سحر نصر وقيادات وزارة الاستثمار لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وفتح علاقات دولية لتمويل هذه المشروعات أو نقل الخبرات الناجحة إليها.