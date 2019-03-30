ميناء دمياط يستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و سفينتى بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 82 سيارة نقل محملة بـ 3824 طن قمح وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 139832 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25248 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3350 طن يوريا و 1664 طن رمل و 975 طن أرز و 3360 طن مولاس .