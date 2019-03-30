موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الرئيس يشهد احتفالية تكريم المرأة المصرية

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انطلاق احتفالية تكريم المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسى:

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

إلغاء رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر بسبب الرياح المحملة بالأتربة

شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، هبوب رياح محملة بالأتربة منذ الصباح الباكر، وأدت لتوقف حركة ونشاط البالون الطائر في سماء مدينة الأقصر، وتم إلغاء أكثر من 25 رحلة بالون كانت من المقرر أن تخرج، وتحمل حوالى 600 سائح أجنبى ومصرى.

وزيرة التخطيط: لو ترجمنا العمل المنزلى ماليا سنجد قيمة المرأة 458مليار جنيه

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن نسبة السيدات فى مجالس إدارات البنوك المصرية لـ 12%، ونسبة السيدات فى مجلس إدارة البنك المركزى 25%، ونسبة السيدات بين أعضاء مجالس إدارات الشركات والمجالس العامة 6%، ونسبة التمثيل فى النواب المصرى 15%، وكلهن نائبات فاعلات، ونسبة السيدات فى الحقائب الوزارية 25%، مشيرة إلى أن 91% من السيدات يقمن بالأعمال المنزلية، كما أن 27% منهن يتحملن عبء الرعاية الصحية والأسرية.

الريف المصرى: شركات عربية طلبت الاستثمار بـ1.5 مليون فدان بالمنيا والفرافرة

أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن شركات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان قد تقدمت إلى شركة تنمية الريف المصرى الجديد للحصول على مساحات أراضٍ بكلٍ من منطقتى غرب غرب المنيا والفرافرة.

الرئيس يشكر مسئولى برنامج "معا.. فى خدمة الوطن": "بتسيبوا حالة طيبة"

عرضت احتفالية المجلس القومى للمرأة، المقامه بمركز المنارة للمؤتمرات، فيلما تسجيليا يكشف طبيعة عمل برنامج " معا..فى خدمة الوطن"، والذى يستهدف الداعيات والواعظات وخادمات الكنيسة فى جميع محافظات مصر، من خلال حملات طرق الأبواب بالتعاون بين الداعيات وراهبات وخادمات الكنيسة من أجل خدمة الوطن، ونشر رسالة سلام تعم كل محافظة وحى ومنزل فى مصر.

عرضت احتفالية المجلس القومى للمرأة، المقامه بمركز المنارة للمؤتمرات، فيلما تسجيليا يكشف طبيعة عمل برنامج " معا..فى خدمة الوطن"، والذى يستهدف الداعيات والواعظات وخادمات الكنيسة فى جميع محافظات مصر، من خلال حملات طرق الأبواب بالتعاون بين الداعيات وراهبات وخادمات الكنيسة من أجل خدمة الوطن، ونشر رسالة سلام تعم كل محافظة وحى ومنزل فى مصر.

صور.. الفنانة ماجدة الرومى تدعم القوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجا بالأقصر

التقى قيادات مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، الفنانة ماجدة الرومى، وذلك على جانب من أهداف زيارتها لمدينة الأقصر لدعم القرى الأكثر فقرًا بصعيد مصر، وبالأخص الجانب الصحى، والذى يتمثل فى توفير المساعدات وقوافل طبية لتلك القرى.

وزيرة التخطيط: فخورة بمسيرة وكفاح ونضال المرأة المصرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فخرها الشديد بمسيرة وكفاح ونضال المرأة المصرية، مضيفة: "المرأة اليوم تحظى بدعم سياسى غير مسبوق وحرص دائم على تكريمها لاستكمال رحلة العطاء العظيمة".