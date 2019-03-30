مصرع شخصين وانهيار عشرات المنازل فى فيضانات بسوريا

دمشق /أ ش أ/

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بوفاة امرأة وغرق طفل جراء فيضانات ضربت ريف القامشلى بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

ونقلت القناة عن مصادر سورية قولها، اليوم السبت، إن الطفل غرق فى فيضانات شهدتها قرية "خربة عمو" بريف القامشلى التابعة لمحافظة الحسكة، كما توفيت المرأة وأصيبت أخرى بسبب انهيار منزلهما الطينى بفعل الفيضانات، مشيرة إلى أن أضرارا كبيرة لحقت بالبيوت والمناطق الزراعية، وأدت إلى انهيار عشرات البيوت الطينية، ونزوح عدد كبيرة من السكان باتجاه المدارس.

وشهد عدد من مدن محافظة الحسكة وريفها أمطارا غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة غير مسبوقة بالمحافظة.