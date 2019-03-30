مسئولة ديمقراطية تتهم "جو بايدن" بتقبيلها ولمسها دون رغبتها

كتبت: إنجى مجدى

يواجه جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق الذى تتجه إليه أنظار وسائل الإعلام والديمقراطيين، بشأن احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة، اتهامات بالسلوك الجنسى غير اللائق خلال عمله نائبا للرئيس باراك أوباما عام 2014.

وبحسب مجلة نيوزويك، الأمريكية، السبت، فإن لوسى فلوريس، العضوة الديمقراطية السابقة فى مجلس ولاية نيفادا اتهمت بايدن بتقبيلها دون رغبتها، ولمسها بشكل غير لائق عام 2014.

وتحدثت فلوريس، فى مقال بصحيفة "ذا كات" عن تجربتها مع المرشح المحتمل للرئاسة لعام 2020، إن بايدن تطوع لحملتها أثناء خوضها السابق الانتخابى على منصب نائب حاكم ولاية نيفادا. وبعد التحدث فى إحدى المناسبات، قالت فلوريس إن بايدن جذبها من كتفيها وشم شعرها وقبلها على رأسها من الخلف. وتضيف: "لم يستوعب عقلى ما يحدث وشعرت بالإحراج.. لم أتحرك ولم أقل أى شئ. لم أريد شئ وقتها سوى ابتعاد بايدن عنى".

وتقول نيوزويك، التى أرفقت التقرير بصورة لبايدن أثناء تقبيله هيلارى كلينتون، التى عملت معه فى إدارة أوباما كوزيرة للخارجية الأمريكية، إن تقبيل شخص ما على الجزء الخلفى من الرأس بالكاد يعتبر تحرشا جنسيًا، لكنه يسلط الضوء على عادة بايدن الاقتراب جدًا من الأصدقاء النساء والداعمين.

وقالت فلوريس: "لا أقترح أن بايدن انتهك أى قوانين. لكن التعديات التى يعتبرها المجتمع بسيطة (أو حتى لا تعتبرها تجاوزات) غالبًا ما تكون كبيرة بالنسبة للشخص المتلقى."

وأثار فيديو لبايدن يضع يديه على ستيفانى كارتر، زوجة وزير الدفاع السابق آشتون كارتر، ويهمس فى أذنها، بعض الانتقادات من قبل وسائل الإعلام عام 2015. كما برزت صور محرجة لبايدن أثناء تقبيل ابنة السناتور كريس كونونز الشابة، وتقبيل مؤيدين على الشفاه وحتى جذب سائقة دراجة نارية فى حضنه.

كان استطلاع للرأى، أجرى منتصف مارس الجارى، أظهر أن جو بايدن يأتى فى صدارة المرشحين الديمقراطيين المحتملين والمعلنين لانتخابات 2020. وأشار الاستطلاع الذى أجرته جامعة شيكاغو الأمريكية على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 سنة أن 21% من الكتل الانتخابية تدعم بايدن عن سائر الشخصيات الطامحة لدخول السباق نحو سيادة البيت الأبيض.