مدينة فرنسية تحظر تظاهرات لـ "السترات الصفراء" وتفرض 135 يورو غرامة

كتب أحمد علوى

أعلنت محافظة سانت إتيان الفرنسية، حظر أى فعاليات أو تجمعات أو تظاهرات فى وسط المدينة اليوم السبت، ردا على الدعوات المتكررة من حركة السترات الصفراء التى تتعمد إثارة الفوضى فى البلاد.

وفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، فقد قرر المحافط فرض غرامة قدرها 135 يورو على كل متظاهر، بالإضافة إلى معاقبته كونه تظاهر بدون الحصول على الموافقة الأمنية، واختراق المحظورات الموضوعة للمدينة.

كما أوصت المحافظة فى بيان لها، المقاهى والمطاعم بعدم إخراج أى أثاث خارج المكان، لمنع استخدامه كمقذوفات فى حال وقوع تظاهرات تطورت إلى اشتبكات، كما أصبحت العادة مؤخرا.

ويشار إلى أنه منذ بدأ الاحتجاجات لم تحظر مدينة سانت اتيان أى تظاهرات أو تتخذ قرارات ضد المتظاهرين.

والجدير بالذكر أن وزير الداخلية كريستوف كاستانير قد أعلن الخميس حظر أى تظاهرات فى ساحة الشانزليزيه، بعد الدعوات المتكررة لحركة السترات الصفراء.