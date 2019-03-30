محكمة تغرم قيادى بـ"السترات الصفراء" 2000 يورو لدعوته التظاهر دون إذن

كتب : أحمد علوى

فرضت محكمة باتينيول الفرنسية فى العاصمة باريس، غرامة مالية بقيمة ألفى يورو على أحد قادة حركة السترات الصفراء إيريك درويه، بتهمة الدعوة لتنظيم تظاهرات غير مرخصة، وتهدف إلى العنف والتخريب.

ومن جانبه، رفع محامى "درويه" قضية ضد وزير الداخلية كريستوف كاستانير بتهمة القذف والتشهير حسبما قالت قناة روسيا اليوم الروسية .

قال وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستنير، إن الدعوات للتظاهرات من قبل حركة السترات الصفراء السبت المقبل، مرفوضة تماما، وصرح بحظر أى احتجاجات فى ساحة الشانزليزية مطلع الأسبوع المقبل.

ووفقا لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، فأن تلك الدعوات ما هى إلا دعوات للمزيد من أعمال العنف، وفى ذلك السياق أعطيت حزمة من التعليمات لمراكز الشرطة والدرك فى العاصمة، لمواجهة أى تظاهرات أو محاولة للخروج عن القانون أو تهديد الأمان والسلم الاجتماعى.