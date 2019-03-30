محافظ المنيا يعلن توقيع الكشف على مليون و933 ألف مواطن بحملة "100 مليون صحة"

كتب فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، إنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات لمليون و933 ألف و56 مواطنا، بنسبة 118% من المستهدف اليومي التراكمي للمحافظة منذ بدء أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بالمحافظة.

تستهدف المبادرة في محافظة المنيا 3 مليون و348 ألف و560 مواطن من فوق الـ18 عاما، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية ، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة.

وتجوب الفرق المتنقلة للحملة مراكز المحافظة لاجراء الفحوصات بجميع المؤسسات والجهات ، حيث قصدت الفرق الطبية القائمة علي حملة 100 مليون صحة دير "الأنبا صموئيل المعترف" أحد أكبر الأديرة التي تقع في الظهير الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة أقصي شمال غربي المنيا، حيث جري توقيع الكشف الطبي علي عدد من الرهبان والعاملين وبعض المواطنين من الزوار.

كما أجرت الحملة الكشف الطبي والفحوصات لجميع الموظفين والعاملين بالديوان العام للمحافظة، ممن لم يتمكنوا من الكشف الطبي وإجراء الفحوصات تيسيرا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتشهد الحملة إقبالا كبيرا من قبل مواطني المحافظة على الكشف بجميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة، مما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة والتي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين.